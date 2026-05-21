В Пензенской области женщины стали чаще совершать преступления

В Пензенской области за 4 месяца 2026 года задокументировали 308 преступлений, совершенных женщинами, что на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го (298).

При этом на 13,4% (с 67 до 58) снизилось число злоумышленниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

В основном на преступление решались женщины в возрасте от 30 до 39 лет (90, или 29,2%). Кроме того, зарегистрировано 29 человек старше 60 лет (9,4% от общего числа).

Чаще всего жительницы региона совершали кражи (102). Также их привлекали к ответственности за неуплату алиментов (36), мошенничество (27), незаконный оборот наркотиков (16).

Отмечается, что более чем у половины злоумышленниц (160, или 51,9%) не было постоянного источника дохода, а 129 человек уже имели криминальное прошлое.

«В течение 1 года после освобождения из исправительных учреждений на преступный путь встало 17 женщин, 8 совершили новое преступление в период испытательного срока при условном осуждении, 1 - в период отсрочки исполнения наказания, 6 - при отбывании исправительных и 1 - обязательных работ, 2 - ограничения свободы», - уточнили в областной прокуратуре.