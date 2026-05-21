Сквер «Дружбы» лидирует в голосовании за благоустройство

У сквера «Дружбы» (в районе ул. Дружбы, 23, 6, 9, 1) есть реальный шанс на обновление в 2027 году. По состоянию на 21 мая именно он лидирует в голосовании за общественные пространства, которые будут благоустраивать.

Всего жителям Пензы предложено на выбор 11 вариантов: набережная Арбековских прудов (северная сторона, у больницы № 6), бульвар на ул. Сузюмова в Заре, сквер «Дружбы» (в районе ул. Дружбы, 23, 6, 9, 1), сквер имени В. Г. Белинского перед драмтеатром, сквер Победы (ул. Зеленая Горка/1-й проезд Мозжухина, в районе храма в честь святых Царственных страстотерпцев), Комсомольский парк, детский велотрек на ул. Дружбы - ул. К. Цеткин, набережная правого берега Суры (от подвесного моста Дружбы до Бакунинского), сквер за Дворцом единоборств «Воейков» (ул. 40 лет Октября), смотровая площадка на Западной Поляне (монумент «Голубь») и сквер «Могилевский дворик» (Ближнее Арбеково).

На 21 мая у сквера на Шуисте 13 946 голосов. На втором месте - набережная Арбековских прудов (8 155), на третьем - Комсомольский парк (3 778).

Голосование будет идти до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

В 2022, 2023, 2024 и 2025 годах в Пензе в голосовании по выбору пространства для благоустройства победу одерживал парк Белинского.