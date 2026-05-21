В Пензе продолжаются работы по ремонту и замене трубопроводов

В Пензе капитально отремонтировали участок водопровода на улице Зарубина (Маяк). О завершении работ в четверг, 21 мая, сообщил глава города Олег Денисов.

Сейчас подрядчик восстанавливает благоустройство территории на объекте.

«Активно занимаемся сетями в микрорайоне Арбеково. В районе улицы Бородина проложили водопровод диаметром 225 мм протяженностью 270 м. Вода поступает в квартиры жителей уже по новым трубам», - рассказал чиновник.

Кроме того, на финальной стадии находятся работы на проспекте Строителей, 30.

«Используя технологию горизонтального направленного бурения, здесь протянули трубу диаметром 315 мм и длиной 230 м. Осталось выполнить замену запорной арматуры и сделать переврезку существующей сети», - пояснил Олег Денисов.

В работе еще 2 участка - на проспекте Победы, 148, и между проспектом Строителей, 4, и Онежской, 11, уточнили в администрации Пензы.