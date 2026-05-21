В Пензе продолжаются работы по ремонту и замене трубопроводов

Общество

В Пензе продолжаются работы по ремонту и замене трубопроводов
Печать
Max

В Пензе капитально отремонтировали участок водопровода на улице Зарубина (Маяк). О завершении работ в четверг, 21 мая, сообщил глава города Олег Денисов.

Сейчас подрядчик восстанавливает благоустройство территории на объекте.

В Пензе продолжаются работы по ремонту и замене трубопроводов

«Активно занимаемся сетями в микрорайоне Арбеково. В районе улицы Бородина проложили водопровод диаметром 225 мм протяженностью 270 м. Вода поступает в квартиры жителей уже по новым трубам», - рассказал чиновник.

Кроме того, на финальной стадии находятся работы на проспекте Строителей, 30.

В Пензе продолжаются работы по ремонту и замене трубопроводов

«Используя технологию горизонтального направленного бурения, здесь протянули трубу диаметром 315 мм и длиной 230 м. Осталось выполнить замену запорной арматуры и сделать переврезку существующей сети», - пояснил Олег Денисов.

В работе еще 2 участка - на проспекте Победы, 148, и между проспектом Строителей, 4, и Онежской, 11, уточнили в администрации Пензы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ремонт водоснабжение труба
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!