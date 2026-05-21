Губернатор: Проект «Серебряная Пенза» собрал около 1 200 участников

В парке имени Белинского прошел фестиваль «Пионерский салют», где участники проекта «Серебряная Пенза» еще раз доказали, что бывших пионеров не бывает, а душа всегда молода, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Спортивная разминка, живое общение, речовки под барабан - все весело, бодро, с настоящим пионерским задором», - написал он в своем канале в МАХ в четверг, 21 мая.

На фестивале состоялось вручение удостоверений новым инструкторам по физической культуре, которые работают с пензенцами «серебряного возраста». Для пенсионеров организуют занятия скандинавской ходьбой и суставной гимнастикой.

«Заниматься приходят все больше людей, а значит, нужно и больше наставников. На сегодня «Серебряная Пенза» собрала порядка 1 200 участников», - уточнил Олег Мельниченко.

Эта работа ведется в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» и федеральной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья».

«Делаем все, чтобы жители Пензенской области, даже выйдя на пенсию, не теряли социальной активности, оставаясь здоровыми и позитивными», - подытожил губернатор.

