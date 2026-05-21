На базе монастыря создадут центр пробации для бывших осужденных

Общество

На базе монастыря создадут центр пробации для бывших осужденных
Печать
Max

В Пензенской области на базе мужского монастыря создадут центр пробации для осужденных, вышедших на свободу и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Цель пробации - коррекция поведения, социальная адаптация и реабилитация, предупреждение совершения новых преступлений.

«Церковь исторически проявляла сострадание к людям, преступившим закон, участвовала в их нравственном исправлении и оказывала духовную и социальную помощь», - отметили в региональном управлении ФСИН РФ.

Центр будет создан на базе Казанско-Богородицкого мужского монастыря, расположенного в Нижнем Ломове. Его с рабочим визитом посетил замначальника управления Игорь Пеканов.

«В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия по поддержке лиц, в отношении которых применяется пробация, и оказанию помощи в решении социальных и жизненных проблем», - заключили в ведомстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
осужденный монастырь фсин
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!