На базе монастыря создадут центр пробации для бывших осужденных

В Пензенской области на базе мужского монастыря создадут центр пробации для осужденных, вышедших на свободу и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Цель пробации - коррекция поведения, социальная адаптация и реабилитация, предупреждение совершения новых преступлений.

«Церковь исторически проявляла сострадание к людям, преступившим закон, участвовала в их нравственном исправлении и оказывала духовную и социальную помощь», - отметили в региональном управлении ФСИН РФ.

Центр будет создан на базе Казанско-Богородицкого мужского монастыря, расположенного в Нижнем Ломове. Его с рабочим визитом посетил замначальника управления Игорь Пеканов.

«В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия по поддержке лиц, в отношении которых применяется пробация, и оказанию помощи в решении социальных и жизненных проблем», - заключили в ведомстве.