Перечислены признаки информационного истощения

Психолог Наталья Мокичева назвала 5 признаков, указывающих на истощение психики. В их числе физическая разбитость после прокрутки ленты (скроллинга).

«Человек полдня провел в телефоне и устал, словно разгружал вагоны. Мозг потратил энергию на подавление тревоги и обработку сигналов, которые в итоге не повлияли на дальнейшие действия», - рассказала специалист в беседе с изданием «Газета.ru».

Второй признак - забывание только что прочитанного. Пользователь пробежал глазами новость, а через минуту уже не может вспомнить содержание текста. Психолог указала: это не проблемы с памятью.

«Мозг переполнен информацией и перестает ее фиксировать», - отметила Мокичева.

Третий признак - сложности с принятием простых решений: выбором блюда в кафе, фильма для вечернего просмотра, места начала уборки и так далее. Силы ушли на переработку полученных новостей, поэтому на решение простейших бытовых задач их нет.

Четвертый признак - ощущение эмоциональной пустоты. У человека отсутствует отклик на радостное известие или же трагическое событие, о котором он узнал. Его эмоциональная система перегружена и временно отключена.

«И последнее - постоянное напряжение из страха что‑то упустить. Кажется, что сейчас происходит что‑то важное, но нет энергии для осмысления, при этом чувство тревоги сохранено. Человеческий мозг не способен выполнять две сложные когнитивные задачи одновременно. Он быстро переключается между ними, и каждое переключение стоит времени и энергии. Чем чаще происходит переключение, тем больше ошибок и выше утомляемость», - рассказала Мокичева.

Она посоветовала не игнорировать такое состояние и просматривать ленту или новости 2 раза в день по 20 минут и больше не заходить в Сеть. При соблюдении рекомендаций тревожность должна уменьшиться, поскольку мозг перестанет постоянно ждать информацию и обрабатывать ее.