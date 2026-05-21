Уклонистов смогут ставить на профилактический учет

В России будут вести профилактическую работу с уклонистами. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации в среду, 20 мая. Документ размещен в электронной базе Госдумы РФ.

Сейчас в стране проводят профилактику правонарушений по 16 направлениям, в их числе противодействие коррупции, незаконной миграции, обороту наркотиков, пожарная безопасность, нарушения в области экологии. Теперь добавится направление, связанное с исполнением воинской обязанности.

Новый закон позволит органам власти, правоохранителям проводить с уклонистами профилактические беседы, объявлять им предостережения, ставить на профилактический учет, вести надзор.

«В условиях сохраняющейся геополитической напряженности, сопровождающейся угрозами использования и непосредственным использованием военной силы, возросшей вероятности вовлечения Российской Федерации в военные конфликты, одним из важнейших направлений государственной политики является обеспечение безопасности и организация обороны государства, что невозможно достичь без осознания каждым гражданином необходимости безусловного выполнения обязанности по защите Отечества», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В России с 1 ноября 2024 года начал работу реестр электронных повесток в армию. Граждане в личном кабинете могут проверить наличие документа на свое имя, получить выписку. Доступ к ресурсу есть и у организаций. Им разрешено вносить необходимые сведения о работнике или учащемся.