Уклонистов смогут ставить на профилактический учет

Общество

Уклонистов смогут ставить на профилактический учет
Печать
Max

В России будут вести профилактическую работу с уклонистами. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации в среду, 20 мая. Документ размещен в электронной базе Госдумы РФ.

Сейчас в стране проводят профилактику правонарушений по 16 направлениям, в их числе противодействие коррупции, незаконной миграции, обороту наркотиков, пожарная безопасность, нарушения в области экологии. Теперь добавится направление, связанное с исполнением воинской обязанности.

Новый закон позволит органам власти, правоохранителям проводить с уклонистами профилактические беседы, объявлять им предостережения, ставить на профилактический учет, вести надзор.

«В условиях сохраняющейся геополитической напряженности, сопровождающейся угрозами использования и непосредственным использованием военной силы, возросшей вероятности вовлечения Российской Федерации в военные конфликты, одним из важнейших направлений государственной политики является обеспечение безопасности и организация обороны государства, что невозможно достичь без осознания каждым гражданином необходимости безусловного выполнения обязанности по защите Отечества», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В России с 1 ноября 2024 года начал работу реестр электронных повесток в армию. Граждане в личном кабинете могут проверить наличие документа на свое имя, получить выписку. Доступ к ресурсу есть и у организаций. Им разрешено вносить необходимые сведения о работнике или учащемся.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
призыв армия уклонист
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!