Спасатели проверили 2 водоема в Кузнецком районе

Перед началом летнего сезона в Пензенской области продолжаются проверки мест отдыха у воды.

19 мая, специалисты пожарно-спасательного центра обследовали пруды в селе Сосновка и на базе отдыха «Сосновый бор» в Кузнецком районе. В части безопасности замечаний нет.

Этот выезд стал шестым с начала месяца. 18-го числа спасатели проверили 3 водоема в разных районах области, 13-го - Русеевский пруд в Засечном, 7-го - Шиловский в Наровчатском районе.

5 мая прошла проверка мест купания в детских оздоровительных лагерях «Солнечная поляна» и «Чайка» (Сердобский район), 6-го - на базе отдыха «Чистые пруды» в селе Рамзай (Мокшанский).

Ранее стало известно об организации 10 спасательных постов на водоемах в черте Пензы. В перечень вошли:

- река Вядя (Светлая Поляна);

- Старая Сура - в районе ул. Антонова (ГПЗ) и Сплавной (Ахуны);

- Сура - вблизи ТЭЦ-1, ул. Чапаева, в районе Павлушкина, 27 (Пенза-III), и ул. Литвинова (КПД);

- озеро Красный Куст (Барковка);

- пруд Засека (в 350 м северо-западнее одноименного ресторана);

- Земляничный пруд (Заря);

- Верхний пруд у больницы № 6 имени Захарьина.