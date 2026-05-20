В управлении ЖКХ объяснили, зачем косят траву

В условиях города скашивать разросшуюся зелень необходимо. В Управлении ЖКХ Пензы рассказали, зачем нужны такие работы.

«Без покоса трава выбрасывает соцветия и образует семена, прекращается вегетативный рост, трава становится редкой и в значительной степени теряет свою декоративность», - пояснили специалисты.

На муниципальных землях излишки травы ликвидируют работники «Пензавтодора». Таким образом в городе поддерживается порядок, а люди могут с комфортом прогуляться и отдохнуть.

Между тем в соцсетях вопрос вызывает жаркую полемику. Одни пользователи отстаивают идею сохранения растительности в естественном виде. В противном случае она не сможет очищать воздух и быстро высохнет, а полезные насекомые погибнут.

У другой стороны свои аргументы: в короткой траве не задерживается мусор и не живут вредители. К тому же после покоса газоны выглядят эстетичнее, а качество воздуха вообще не меняется.