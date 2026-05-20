В управлении ЖКХ объяснили, зачем косят траву

Общество

В управлении ЖКХ объяснили, зачем косят траву
Печать
Max

В условиях города скашивать разросшуюся зелень необходимо. В Управлении ЖКХ Пензы рассказали, зачем нужны такие работы.

«Без покоса трава выбрасывает соцветия и образует семена, прекращается вегетативный рост, трава становится редкой и в значительной степени теряет свою декоративность», - пояснили специалисты.

В управлении ЖКХ объяснили, зачем косят траву

На муниципальных землях излишки травы ликвидируют работники «Пензавтодора». Таким образом в городе поддерживается порядок, а люди могут с комфортом прогуляться и отдохнуть.

Между тем в соцсетях вопрос вызывает жаркую полемику. Одни пользователи отстаивают идею сохранения растительности в естественном виде. В противном случае она не сможет очищать воздух и быстро высохнет, а полезные насекомые погибнут.

В управлении ЖКХ объяснили, зачем косят траву

У другой стороны свои аргументы: в короткой траве не задерживается мусор и не живут вредители. К тому же после покоса газоны выглядят эстетичнее, а качество воздуха вообще не меняется.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!