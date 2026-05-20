Прокурор области проведет личные приемы в Бессоновке и Мокшане

Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личные приемы в Бессоновском и Мокшанском районах.

Жители Бессоновского района смогут встретиться с руководителем надзорного органа 26 мая. Прием состоится в Бессоновке по адресу: ул. Коммунистическая, 2а. Начало - в 15:00.

В Мокшане встреча пройдет 27 мая по адресу: ул. Охлопкова, 3. Начало - в 10:30.

Предварительная запись обязательна. Ее будут вести до 22 мая с 9:00 до 17:00 по телефонам: 8 (8412) 36-80-00 (областная прокуратура), 8 (841-40) 2-86-91 (прокуратура Бессоновского района), 8 (841-50) 2-72-05, 2-74-01 (прокуратура Мокшанского района), сообщили в надзорном органе.

На приеме потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.