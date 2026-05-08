Спасатели обследовали Шиловский пруд в Наровчатском районе

В Пензенской области спасатели продолжают обследовать места отдыха у воды в преддверии купального сезона.

В четверг, 7 мая, сотрудники регионального пожарно-спасательного центра оценили состояние Шиловского пруда в Наровчатском районе.

Водолазы обследовали дно и убедились в безопасности отдыхающих.

6 мая аналогичные мероприятия проводились на базе отдыха «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района.

5-го числа специалисты работали в детских оздоровительных лагерях «Солнечная поляна» и «Чайка» в Сердобском районе.

Ранее стало известно об организации 10 спасательных постов на водоемах в черте Пензы. В перечень вошли:

- река Вядя (Светлая Поляна);

- Старая Сура - в районе ул. Антонова (ГПЗ) и ул. Сплавной (Ахуны);

- Сура - вблизи ТЭЦ-1, ул. Чапаева, в районе ул. Павлушкина, 27 (Пенза-III), и ул. Литвинова (КПД);

- озеро Красный Куст (Барковка);

- пруд Засека (в 350 м северо-западнее одноименного ресторана);

- пруд Земляничный (Заря);

- Верхний пруд у больницы № 6 имени Захарьина.