В Пензенской области начались проверки мест отдыха у воды

В регионе идет подготовка к летнему сезону. Специалисты Пензенского пожарно-спасательного центра начали проверять пляжи и водоемы.

Так, 5 мая они обследовали места купания в детских оздоровительных лагерях «Солнечная поляна» и «Чайка» в Сердобском районе.

6-го числа прошла проверка водоема на базе отдыха «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района.

Ранее стало известно об организации 10 спасательных постов на водоемах в черте Пензы. В перечень вошли:

- река Вядя (Светлая Поляна);

- Старая Сура - в районе ул. Антонова (ГПЗ) и ул. Сплавной (Ахуны);

- Сура - вблизи ТЭЦ-1, ул. Чапаева, в районе ул. Павлушкина, 27 (Пенза-III), и ул. Литвинова (КПД);

- озеро Красный Куст (Барковка);

- пруд Засека (в 350 м северо-западнее одноименного ресторана);

- пруд Земляничный (Заря);

- Верхний пруд у больницы № 6 имени Захарьина.

