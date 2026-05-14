В Пензе помогли мужчине, попавшему в экстремальную ситуацию

В Ленинском районе Пензы соцработники помогли мужчине, который оказался в экстремальной жизненной ситуации.

Ему выдали набор продуктов, вещи, направления на флюорографию, в дом ночного пребывания и областную наркологическую больницу.

Также бродяге оказали консультативную помощь.

«Соцработники указали гражданину на недопустимость проникновения в расселенные дома, напомнили правила пожарной безопасности, вручили памятки», - отметили в городской администрации.

Ранее в Октябрьском районе во время рейда по профилактике бродяжничества и попрошайничества тоже обнаружили бездомного мужчину без документов. Ему оказали аналогичную помощь.