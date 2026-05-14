В Пензе помогли мужчине, попавшему в экстремальную ситуацию

Общество

В Пензе помогли мужчине, попавшему в экстремальную ситуацию
Печать
Max

В Ленинском районе Пензы соцработники помогли мужчине, который оказался в экстремальной жизненной ситуации.

Ему выдали набор продуктов, вещи, направления на флюорографию, в дом ночного пребывания и областную наркологическую больницу.

Также бродяге оказали консультативную помощь.

«Соцработники указали гражданину на недопустимость проникновения в расселенные дома, напомнили правила пожарной безопасности, вручили памятки», - отметили в городской администрации.

Ранее в Октябрьском районе во время рейда по профилактике бродяжничества и попрошайничества тоже обнаружили бездомного мужчину без документов. Ему оказали аналогичную помощь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бродяга соцработник помощь
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!