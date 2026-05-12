В Пензенской области снова не нашли энцефалитных клещей

Общество

В Пензенской области снова не нашли энцефалитных клещей
Печать
Max

По итогам 2025 года Пензенская область в очередной раз вошла в число регионов России, неэндемичных по клещевому вирусному энцефалиту (эндемичный - свойственный данной местности. - Прим. ред.).

При этом прошлой весной в Пензе зарегистрировали завозной случай заболевания.

Неэндемичными по итогам 2025 года также снова оказались большинство соседних регионов: Мордовия, Саратовская, Тамбовская и Рязанская области.

В Ульяновской области энцефалитные клещи встречались в Мелекесском, Майнском, Старо-Майнском, Сенгилеевском и Ульяновском районах, сообщили в Роспотребнадзоре.

Территория Пензенской области эндемична по иксодовому клещевому боррелиозу. С 30 марта, начала сезона активности членистоногих, по 7 мая с укусами в медучреждения обратились 263 жителя области, в том числе 99 детей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
клещ роспотребнадзор боррелиоз
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!