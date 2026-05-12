Часть Дальнего Арбекова оставят без горячей воды

С 13 мая в Пензе начинаются гидравлические испытания теплосетей в Дальнем Арбекове. Ресурсники сообщили, что проверят трубопроводы на прочность и плотность.

С 9:00 среды, 13 мая, до 20:00 24 мая по ряду адресов будет отключена горячая вода.

Без ГВС останутся:

- ул. Ладожская, 109, 110, 111, 112, 112а, 112Б, 113, 114, 115, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 129а, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 142, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 148а, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 164, 168;

- пр. Строителей, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 97, 150, 152, 152а, 154, 156, 156а, 158, 160, 166, 166в, 168, 172, 174;

- ул. Лядова, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

- ул. Бутузова, 3, 3 к. 1, 5, 5 к. 1, 7, 13;

- ул. Генерала Глазунова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21;

- ул. 65-летия Победы, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 28 к. 1, 29, 30, 31, 32, 32 к. 1, 32 к. 2, 32 к. 4, 33.

Под отключение попадут следующие соцобъекты:

- филиал детсада № 130 (ул. Ладожская, 127);

- детсад № 143 (пр. Строителей, 95);

- детсад № 149 (ул. Ладожская, 146а);

- детсад № 142 (ул. Ладожская, 143);

- детсад «Симба» (ул. Бутузова, 11);

- школа № 73 (ул. Ладожская, 125);

- школа № 74 (ул. Ладожская, 131);

- школа № 76 (ул. Лядова, 50);

- школа № 78 (ул. Генерала Глазунова, 10);

- школа № 79 (ул. Ладожская, 142а);

- универсам (ул. Ладожская, 160).

С 12 мая до 20:00 24 мая ГВС из-за гидравлических испытаний отключили на ул. Кижеватова, Воронова, Российской, в части Заводского района и др.