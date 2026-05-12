16 мая в Пензе пройдет «Парад детских колясок»

В субботу, 16 мая, в парке Белинского в Пензе пройдет традиционный «Парад детских колясок» - шествие участников фестиваля-конкурса с оформленными детскими колясками и группами поддержки.

Принять участие в мероприятии могут семьи с детьми, присутствие в коляске ребенка (в возрасте до 4 лет) обязательно.

«Минимальное количество участников от одной семьи - 2 человека (ребенок и член семьи). Максимальное не ограничено», - сообщили парке.

Конкурсанты должны оформить детскую коляску или детское транспортное средство (велосипед, самокат), используя любые технологии и дополнительные приспособления, не мешающие движению коляски и не представляющие опасности для ребенка и окружающих. Запрещены колющие предметы, открытый огонь, жидкости и другие субстанции, которые не соответствуют технике безопасности проведения общественных мероприятий.

Оформить детское средство передвижения нужно в соответствии с одной из номинаций: «Национальный колорит» (в стиле национальных костюмов), «Вперед к звездам» (тематика космоса), «Морское очарование» (морской стиль), «Чемпионы» (спортивный).

Чтобы принять участие в «Параде детских колясок», необходимо до 14 мая направить заявку на электронную почту kultmas_parkk@mail.ru до 14 мая. Ознакомиться подробнее с положением о конкурсе можно здесь.

16 мая регистрация участников состоится в 11:00 на Видовой аллее (у планетария). Старт шествия запланирован на 12:00.

Победителей выберет жюри. Они получат дипломы от парка и подарки от партнеров конкурса. Всем участникам вручат поощрительные призы.