Правила парковки для инвалидов хотят изменить

В Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект, в котором предлагается разрешить инвалидам парковаться вне выделенного для них места. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В действующей редакции закон предоставляет инвалидам и тем, кто их перевозит, право бесплатно занимать специально выделенные на парковке места. Однако в некоторых случаях они бывают заняты другими автомобилистами.

«Многие граждане, попавшие в данную ситуацию, оставляют свое транспортное средство вне выделенных мест, полагая, что могут размещаться на них бесплатно. В наш адрес поступает множество сигналов от инвалидов и лиц, осуществляющих их перевозку, которым были выписаны штрафы за неоплату парковки», - указали авторы инициативы в пояснительной записке.

Чтобы защитить права инвалидов, им хотят позволить бесплатно парковаться вне выделенных мест в том случае, если таковые заняты.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с момента его официального опубликования.

