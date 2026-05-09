Пензенцы в День Победы возложили цветы к Вечному огню

Общество

В Пензе в субботу, 9 мая, у Монумента воинской и трудовой славы состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

В часовне Архангела Михаила провели благодарственный молебен. Затем перед горожанами торжественным маршем под звуки оркестра прошли курсанты артиллерийского инженерного института, проехали военная техника и ретроавтомобили.

В торжествах приняли участие представители областной федерации авиации общественного назначения и авиационных видов спорта. Они выполнили демонстрационные полеты и создали в небе воздушный триколор.

С неба сбросили тысячи поздравительных листовок. К памятнику Победы приземлились парашютисты с флагами России, Пензенской области и ДОСААФ.

Перед собравшимися пронесли Знамя Победы. На площади развернули огромную георгиевскую ленту, а затем почтили память героев минутой молчания.

Мероприятия завершились традиционным возложением цветов к монументу.

