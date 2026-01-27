Подсчитано число пензенцев со знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

В Пензенской области насчитывается 35 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», сообщили во вторник, 27 января, в региональном правительстве.

Они проживают в Пензе, Заречном, Кузнецке, а также Наровчатском, Каменском, Неверкинском, Нижнеломовском, Пензенском, Сосновоборском и Спасском районах.

Областной центр - дом для 20 блокадников, рассказал глава города Олег Денисов.

По данным регионального правительства на июнь 2025 года, в Сурском крае насчитывалось 45 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от блокады.

Она длилась почти 900 суток - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Единственным путем сообщения с городом на Неве стал маршрут через Ладожское озеро, названный «Дорогой жизни», но его пропускная способность не могла покрыть потребности населения.

Итогом массового голода, усугубленного проблемами с отоплением и транспортом, стала гибель сотен тысяч жителей.

Чтобы почтить память ленинградцев и защитников города, 27 января проводится всероссийская акция «Блокадный хлеб». Участникам раздают по кусочку хлеба весом 125 г. В 2026-м в Пензе мероприятие прошло в Детском парке на улице Кронштадтской и на Олимпийской аллее.