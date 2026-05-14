В Пензе от чиновников потребовали ответа за отключение тепла

На заседании в гордуме в четверг, 14 мая, депутаты потребовали от начальника управления ЖКХ и представителя ресурсоснабжающей организации ответить на вопрос, учитывалось ли последующее похолодание при отключении тепла 13 апреля.

По словам руководителя управления ЖКХ Владимира Сорокопудова, коммунальщиков ругали бы в любом случае. Если бы отопительный сезон не завершился, был бы перетоп; при отключении горожанам пришлось «потерпеть».

Депутат Михаил Лисин отметил, что опыт других регионов иной, в Пензе же было много жалоб на заболевания среди пожилого и детского населения. Он поинтересовался, на что смотрят при решении об отключении: «Учитывается только необходимое количество дней среднесуточных температур?»

Владимир Сорокопудов указал: невозможно поймать идеальный момент. «Если принимают решение о перетопе, будут ругать люди, что тратят деньги. 2 тысячи уйдут или на обогреватели, или на перетоп», - заявил он.

Депутат Юрий Зиновьев захотел уточнить, нельзя ли было просто снизить температуру теплоносителя с 80 градусов до 30.

По словам представителя ресурсоснабжающей компании, в Пензе температура на источнике утверждена схемой теплоснабжения, опустить ее ниже нельзя, потому что тогда люди останутся без горячей воды.

Он добавил, что в медучреждения (роддом, больницу КИМ, противотуберкулезный диспансер и другие) тепло подавалось до 8 мая.

Депутат Алексей Петров спросил, можно ли было после прекращения подачи тепла снова включить его.

Замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов ответил отрицательно. Процесс запуска длится 10 дней - это не «просто щелкнуть пальцем».

«Если циклон холодный идет и будет снегопад несколько дней и температура ниже нуля, тогда нужно принимать решение. А когда то 7, то 9 градусов - это относительно нехолодная температура и не будет решения возвращать тепло», - пояснил он.