В Пензенской области клещи атаковали почти 400 человек

За неделю с 7 по 13 мая от укусов клещей пострадали 125 человек, в том числе 42 ребенка младше 14 лет.

Данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора в четверг, 14 мая.

Для защиты от клещей специалисты посоветовали пензенцам использовать репелленты, носить светлую одежду (на ней легко заметить клеща), брюки, рубашки с длинными рукавами, платок или шапку. Также важно устраивать взаимные осмотры.

Владельцам домашних животных порекомендовали проверять их перед тем, как пустить в дом, - они могут перенести кровососов на себе.

Территория Пензенской области эндемична по иксодовому клещевому боррелиозу. С 30 марта по 13 мая с укусами в медучреждения обратились 388 жителей области, в том числе 141 ребенок.

В лаборатории исследовали 278 клещей, снятых с людей, на предмет выявления возбудителей ИКБ. 58 проб (20,9%) оказались положительными.