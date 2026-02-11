В районе ул. Ерик завершилась разборка старого путепровода

В Пензе завершился демонтаж старого однопутного путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка. Об этом сообщили в региональном минстрое в среду, 11 февраля.

«Подрядная организация приступила к возведению опор нового путепровода с увеличенными габаритами проезда по ширине и высоте. Специалисты бетонируют буронабивные сваи. Для увеличения скорости и эффективности в работе задействовано два автокрана», - уточнили в ведомстве.

Масштабная реконструкция объекта началась в 2024 году. Чтобы приступить к строительству полотна, нужно было проложить временную железную дорогу. Она сооружалась в технологические окна, когда не было поездов, и открылась 19 ноября 2025-го.

После этого приступили к разборке старого участка.

Предполагается, что объект в целом (путепровод и дорогу под ним) сдадут в 2027-м, однако специалисты готовы трудиться быстрее и закончить работы раньше срока.

Новую проезжую часть сделают четырехполосной. Планируется создать единый участок с Бакунинским мостом и обеспечить полноценную связь ГПЗ-24 с центром Пензы.