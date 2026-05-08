В регионе действует запрет на продажу и использование пиротехники

В дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Пензенской области нельзя продавать пиротехнику и пользоваться ею.

Запрет на реализацию таких изделий, в том числе бытового назначения, действует в регионе с 20 апреля по 12 мая.

Нарушителям грозит штраф: для физических лиц 3 000-5 000 рублей, для должностных лиц 10 000-50 000, для юридических - от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Использование пиротехники запрещено в Пензенской области с 31 июля 2023 года. Исключение делается для проведения салютов, посвященных дням славы, памятным датам и иным праздникам, установленным законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

В данном случае предусмотрены следующие штрафы: для граждан - от 1 000 до 2 000 рублей, для должностных лиц - от 2 500 до 4 000, для юридических - от 20 000 до 50 000 рублей.

9 мая в Пензе организуют несколько огненных шоу. Основное мероприятие состоится на Юбилейной площади. Непосредственно на месте запустят фейерверк, со смотровой площадки на Западной Поляне произведут высотный салют (444 залпа). Продолжительность - 10 минут.

В сквере 40-летия Победы в Дальнем Арбекове устроят комбинированный салют, который продлится 5 минут. Здесь предполагается запустить 310 залпов, 10 из которых будут высотными.

В обоих случаях начало в 22:00. По традиции салюты будут проходить под музыкальное сопровождение.