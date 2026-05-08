В День Победы в Пензенской области похолодает

9 мая в Пензенской области станет заметно прохладнее. Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +7...+12 градусов, днем ртутные столбики поднимутся только до +14...+19.

К ночи на воскресенье прогнозируется +3...+8 градусов, осадков не ожидается.

В темное время суток будет дуть северный ветер, в светлое - северо-восточный, его скорость составит 8-13 метров в секунду.

В старину подмечали: если вершина облака не видна, а удается различить только его основание, то гроза начнется в течение получаса.