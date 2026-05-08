В Кузнецке отменили массовое шествие на День Победы

В Кузнецке внесли изменения в праздничную программу мероприятий на 9 Мая, сообщили в городской администрации.

Так, решили отказаться от традиционного массового шествия от центральной площади к мемориальному комплексу «Холм Славы» «из соображений безопасности».

Согласно обновленной программе, мероприятия стартуют в 10:00 с возложения цветов и венков к Вечному огню.

Главной площадкой праздника останется городской парк. С 12:00 до 18:00 там организуют полевую кухню, открытый микрофон «Наследники Победы», интерактивную площадку «Военный привал», концерт, вручение георгиевских ленточек и ретровечер в клубе «Движение».

Вечерняя программа, запланированная на центральной площади Кузнецка, начнется в 18:30.

С 18:50 до 19:00 пройдет Всероссийская минута молчания, с 19:00 до 20:00 выступит хореографический ансамбль «Раздолье» (0+), с 20:00 до 22:00 покажут концертно-театральную постановку с участием городских творческих коллективов (0+).

Кульминацией празднования станет запуск фейерверка. Он намечен на 22:00.

