Аэропорты на юге России приостановили работу

Пензенцы не смогут вылететь в Сочи в ближайшие дни: на юге России приостановлена работа аэропортов. Об этом стало известно в пятницу, 8 мая.

Речь идет о воздушных гаванях в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте.

Причина приостановки - попадание украинских БПЛА в региональный центр в Ростове-на-Дону, управляющий воздушным движением на юге страны, сообщил Минтранс России.

Специалисты проводят оценку ущерба для определения возможности восстановления работы оборудования.

Первоначально прошла информация, что полеты в южные аэропорты приостановлены до 12 мая. Позже стало известно, что срок может быть пересмотрен в сторону сокращения.

«Глава Минтранса Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам совместно с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов», - проинформировали в Минтрансе.

UPD: в 14:18 Минтранс сообщил о намерениях возобновить полеты с учетом корректировок расписания после 15:00 по мск. «До конца текущих суток в аэропорты Юга страны планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов», - добавили в ведомстве.