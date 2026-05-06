Живущих в городе уток может погубить один вид продуктов

Кормление живущих в городе уток хлебом или другой человеческой едой вредит как самим птицам, так и экосистеме водоема.

«Всего один килограмм хлеба, брошенный на пруд, может привлечь десятки уток, которые съедят его за несколько минут, при этом получат почти ноль полезных веществ, необходимых для нормального роста и обмена веществ», - рассказала в беседе с изданием «Газета.ru» кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины университета РОСБИОТЕХ Юлия Немцева.

В хлебе много углеводов, но мало белка, витаминов и минералов. Это приводит к дефициту питательных элементов, ожирению, заболеваниям печени. Утки, регулярно питающиеся этим продуктом, нередко страдают от проблем с пищеварением: хлеб набухает в желудке, вызывает у птиц запоры, дискомфорт. Иногда это заканчивается их гибелью.

По словам эксперта, частое употребление хлеба приводит к развитию «ангельского крыла» - деформации перьев, из-за которой утка не может летать.

«Кроме того, кормление изменяет естественное поведение уток: они собираются в больших стаях возле людей, теряют осторожность и становятся зависимыми от легкой пищи. Массовое скопление птиц ускоряет распространение инфекций: например, вирус гепатита у водоплавающих или бактериальные заболевания могут поражать до 30-40% особей в густонаселенной стае. Остатки еды и помет загрязняют воду, вызывают рост водорослей и кислородное голодание, что приводит к гибели рыбы и нарушению баланса водной экосистемы», - предупредила Немцева.

Она посоветовала отказаться от привычки кормить уток хлебом. Проявлять заботу о водоплавающих можно другим образом - высаживать водные растения, которые и являются их естественной пищей.