8 и 9 мая в Пензе запретят остановку и стоянку транспорта

8 и 9 мая в Пензе для проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, на некоторых участках запретят остановку и стоянку транспорта.

Так, с 20:00 8-го числа до 16:00 9-го запрет будет действовать на участках у памятника Победы:

- от монумента до кольцевого пересечения улиц Карпинского и 8 Марта;

- на улице Коммунистической - от Карпинского до Дзержинского;

- на проспекте Победы - от Ленина до Беляева.

С 20:00 8 мая до 23:00 9 мая остановка и стоянка окажутся невозможными в районе Юбилейной площади:

- на улице Суворова - от Кулакова до Бекешской;

- на улице Бакунина - от Толстого до Суворова;

- на улице Новый Кавказ - от Толстого до Пугачева;

- на улице Пугачева - от Нового Кавказа до Некрасова.

«В этот же период стоянку запретят на улице Пушкина - от Володарского до Московской», - уточнили в городской администрации.

С перечнем участков дорог, которые перекроют для движения 8-9 мая, можно ознакомиться здесь.

