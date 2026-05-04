В СКР выслушают жителей Ленинского и Железнодорожного районов

В среду, 6 мая, первый заместитель руководителя областного управления СК России Петр Юдин примет жителей Ленинского и Железнодорожного районов Пензы.

Встречи с горожанами состоятся на улице Бакунина, 176а.

С 14:30 до 15:30 Петр Юдин проведет личный прием в следственном отделе по Ленинскому району, с 15:30 до 16:30 - по Железнодорожному.

«Предварительная запись осуществляется по телефонам 8 (8412) 63-64-71, 63-64-11», - сообщили в областном управлении СКР.

На личном приеме необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.