В Пензе почти на месяц перекрыли участок улицы Герцена

С понедельника, 4 мая, в Пензе перекрыли участок улицы Герцена (район автовокзала). Об этом предупредила городская администрация.

Речь идет об отрезке дороги у дома № 5.

«Проезд запрещен в связи с проведением капитальных ремонтных работ на участке тепломагистрали», - объяснили в мэрии.

Ограничение будет действовать до 2 июня. Автомобилистам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.

В прошлом году по аналогичной причине перекрывался участок на пересечении улиц Герцена и Жемчужной, там заменили 171 метр коммуникаций.