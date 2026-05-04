Отключения света в Пензе 5 мая: список адресов

Во вторник, 5 мая, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Шуисте, в Маньчжурии и Цыганском Поселке, а также отдельные строения в Арбекове, Веселовке и Ахунах.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Астраханская, 5, 7, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 31-35, 37-43, 46-52, 54-58, 61, 62, 64-70, 72, 74, 76;

- ул. Колхозная, 48, 48Б, 50-61, 63-80, 82, 84, 86, 88, 92, 96, 98-110 (четные);

- пр-д Ломоносова, 9-29;

- 1-й пр-д Макаренко, 1, 1а;

- ул. Озерная, 40-57, 59-71, 73, 73а, 75-79, 81-105 (нечетные);

- ул. Проезжая, 4, 6;

- 2-й Проезжий пр-д, 1-5, 7, 9, з/у 2494;

- ул. Расковой, 1, 3, 6-13, 15, 17;

- 1-й пр-д Расковой, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11-17, 19; 2-й пр-д Расковой, 1-10, 12-16, 18;

- ул. Светлополянская, 42, 56, 66, стр. 2.

По этим же адресам вероятны отключения до 16:00.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Затонная, 7-12;

- 1-й Затонный пр-д, 1-11; 2-й Затонный пр-д, 1-13;

- ул. Коробкова, 30, 32, 34-36, 38, 44, 46, 48, 49-57 (нечетные), 50;

- пр-д Коробкова, 1;

- 1-й Луговой пр-д, 17, 19, 21-35, 37, 39;

- пр-д МОПРа, 1а, 4, 5, уч. 57;

- ул. Перовской, 75-85 (нечетные);

- ул. Славянская, 2-10 (четные), 11-17, 19-29 (нечетные), 33-39 (нечетные);

- 1-й Славянский пр-д, 1-3, 5-24; 2-й Славянский пр-д, 1-15, 17-25;

- ул. Сортировочная, 1, 3-15, 17-20, 22, 26-44 (четные);

- ул. Сортировочная/Славянская, 16/41;

- 1-й Сортировочный пр-д, 8, 9/35, 11-18, 20-25, 27, 29, 30-36, 36Б; 2-й Сортировочный пр-д, 2-17, 19-24, 26,30;

- 2-й Сортировочный пр-д/ул. Коробкова, 1/39; 3-й Сортировочный пр-д, 11-16, 18-27, 29-33, 35, 36, 38, 39, 40;

- пр-д Станюковича, 4, 5, 6.

С 8:30 до 16:30 ресурс не будут подавать в дома № 3а на ул. Рахманинова и № 4 в 1-м пр-де Рахманинова, с 9:00 до 15:00 - № 240 на Львовской, с 9:00 до 16:30 - № 3а, 3Б, 5-19 на Лодочной и № 1-9 в Лодочном пр-де.

С 13:00 до 15:30 снабжение приостановят по адресам:

- ул. Овощная, 38в, 40, 40а, 44-47, 47а, 50-57, 59-66, 68-86 (четные), 90;

- ул. Серпуховская, 24, 29-36, 38, стр. 6;

- ул. Урожайная, 16, 20.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.