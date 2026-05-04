В Пензенской области рыбаков-нарушителей ищут с помощью БПЛА

В Пензенской области сотрудники Росрыболовства и Росгвардии во время совместного рейда на Суре в Городищенском районе выявили нарушителей нерестового запрета.

Рыбаков искали с помощью беспилотного летательного аппарата. Всего было досмотрено 15 автомобилей и проверено 25 человек.

Инспекторы Росрыболовства изъяли и ликвидировали запрещенные орудия лова - два подъемника и две сети. Рыбу из сетей выпустили.

На нарушителей составили 3 протокола за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, и один - за использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности, рассказали в областном управлении Росгвардии.

Нерестовый запрет действует на водоемах Пензенской области с 15 апреля по 15 июня. В этот период нельзя ловить рыбу всеми орудиями добычи. Исключение - одна поплавочная или донная удочка с общим количеством крючков не более 2 штук вне мест нереста и строго с берега.