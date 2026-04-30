В период паводка пензенцев выручит вода «Ключ здоровья»

В Пензенской области весеннее половодье идет на спад. По данным гидрологических служб региона, пик паводка уже пройден.

Ожидается, что окончательная стабилизация обстановки произойдет к середине мая. Однако, учитывая особенности этой весны, характеризующейся затяжным похолоданием и осадками, не исключено, что в отдельных низинных участках и на больших реках полный возврат к норме может произойти в конце мая.

Один из ключевых вопросов в период весеннего половодья - это качество питьевой воды. Наземные источники: колодцы, ручьи, родники, нецентрализованные скважины, расположенные близко к поверхности, - не могут считаться полностью безопасными.

Вешние воды собирают с полей, лесов и населенных пунктов всевозможные загрязнения: сельскохозяйственные химикаты, продукты разложения органики, мусор и микроорганизмы. Все это попадает в поверхностные водотоки и источники.

Кипячение воды, безусловно, эффективно уничтожает большинство бактерий и вирусов, однако не удаляет загрязнения (тяжелые металлы, пестициды, нитраты, промышленные отходы и так далее), которые могут попасть в паводковые воды.

Более того, при кипячении объем воды уменьшается, а концентрация химических примесей, наоборот, увеличивается.

В периоды паводка и разлива рек наиболее безопасно употреблять артезианскую воду. Это связано с особенностями ее залегания и формирования. Артезианские водоносные пласты находятся на значительной глубине, между водоупорными слоями глины и камня. Они действуют как естественные фильтры, защищая от проникновения любых поверхностных загрязнений, полностью исключая контакт с сезонным стоком.

Пензенцев может выручить артезианский источник «Ключ здоровья». Эта вода сохраняет минеральный состав и полезные свойства круглый год, паводок не сказывается на ее качестве. Водоносный пласт залегает на глубине 180 метров, что гарантирует чистоту воды.

Заказать любое количество «Ключа здоровья» можно через сервис доставки «Торнадо». Воду привезут домой или в офис.

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».