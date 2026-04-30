От укусов клещей пострадали еще 46 жителей региона
В Пензенской области за минувшую неделю от укусов клещей пострадали еще 46 человек, в том числе 15 детей в возрасте до 14 лет. Об этом в региональном Роспотребнадзоре сообщили в четверг, 30 апреля.

В целом с начала сезона активности членистоногих поступили обращения от 196 жителей области, среди которых 78 детей.

В отношении всех них были приняты стандартные меры профилактики, отметили в ведомстве.

По данным на 29 апреля, на зараженность возбудителями боррелиоза лабораторно исследовали 151 клеща, в 31 случае результат оказался положительным.

«За январь-март 2026 года диагностировано 5 случаев заболевания боррелиозом у жителей Бессоновского (2), Пензенского (1) районов и г. Пензы (2); все случаи с длительной инкубацией, заражение произошло в сезон 2025 года», - уточнили в Роспотребнадзоре.

