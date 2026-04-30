Олег Мельниченко возглавил региональное отделение РВИО

Губернатор Олег Мельниченко избран председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества.

«Мою кандидатуру внес заместитель начальника управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Павлович Овсиенко. Соответствующее поручение ему как зампреду РВИО дал председатель - помощник Президента РФ Владимир Ростиславович Мединский», - рассказал глава региона в своем канале в МАХ.

Он поблагодарил земляков за поддержку и пообещал оправдать высокое доверие.

«Одним из главных направлений работы регионального отделения РВИО вижу увековечивание памяти о защитниках нашей страны - бойцах Великой Отечественной войны и современных героях», - отметил Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что главная функция Российского военно-исторического общества - просвещение, поэтому очень важно привлекать молодежь, школьников и студентов к изучению истории Отечества.