Новая жизнь Арбекова: в ЖК «Арбери» выдали ключи

Девелопер «АВТОР новой жизни» начал выдачу ключей от квартир первых домов ЖК «Арбери» в центре Арбекова. Это тот этап, когда проект перестал быть концепцией и воплощается в реальность.

Первая очередь строительства «Арбери» - это 5 секций переменной высотности от 8 до 18 этажей. Архитектура, вписанная в окружение, создает новый образ района, поддерживая его масштаб и ритм.

На первых этажах ЖК уже открываются кафе, кофейни, магазины продуктов, цветов, которые делают жизнь в квартале еще интереснее и насыщеннее.

Двор «Арбери» многоуровневый. С эксплуатируемой кровли, на которой есть зона тренажеров, бульвар качелей, барная стойка, открываются виды на проспект Строителей. Крыша подземного паркинга также стала отдельным уровнем жизни двора. Внизу - активная детская зона с лазательными элементами и горкой, выше - лаундж-пространство с гамаками и амфитеатром для подростков.

В каждом холле есть зона ожидания с мягкой мебелью, большие зеркала, фитостены, колясочные и гостевые санузлы. Это тот новый уровень комфорта, который формирует яркий, но уютный интерьер.

В день выдачи ключей эпицентром праздника стал подземный паркинг «Арбери». Новоселы могли запустить первой в квартиру кошку из приюта «Живое сердце» согласно известной народной примете. Оригинальные фотозоны, будка моментальной печати позволили запечатлеть волнующий момент получения ключей от квартиры.

Тем временем на сцене кипела своя жизнь: драйвовые танцы, стендап, кулинарные и спортивные мастер-классы, викторины с розыгрышами. Брутальные мотоциклы и красный Ford Mustang дополняли яркую атмосферу праздника.

«Арбери» - не набор планировок, а возможность выбора образа жизни, ее ритма, степени приватности. Девелопер «АВТОР новой жизни» на празднике предложил жителям объединиться по интересам: вместе заняться спортом, пройтись с питомцами, обсудить любимые книги, погулять с детьми-сверстниками. На мероприятие пригласили и будущих жителей домов второй очереди - посмотреть, проникнуться атмосферой, ознакомиться с территорией.

Выдача ключей от квартир второй очереди тоже планируется раньше срока - уже в следующем году. Строения замкнут контур двора, общий двор дополнят многофункциональная спортивная площадка, перголы-беседки с живой зеленью, новые детские игровые зоны.

