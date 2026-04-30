Госавтоинспекция запланировала массовые проверки водителей

В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции в период праздников и выходных дней будут проводить масштабные мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.

На дорогах будут дежурить дополнительные экипажи ДПС. Они устроят массовые проверки.

«Внимание уделят местам массового скопления людей и транспортных средств: подъездам к торговым центрам, развлекательным учреждениям и другим объектам, где высок риск образования заторов и возникновения опасных ситуаций. Особенно это касается мест, куда в праздники стекается значительное число гостей из других населенных пунктов», - сообщили в Госавтоинспекции.

Жителей региона призывают к бдительности и активному содействию. При подозрении, что за рулем автомобиля находится пьяный человек, нужно позвонить в дежурную часть по телефонам 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02.

Потребуется назвать конкретное место расположения (город, район, улицу), марку, номер автомобиля, а также направление движения нарушителя.