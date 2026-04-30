1 мая в Пензенской области снова обещают дождь

В пятницу, 1 мая, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут -2...+3 градуса. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом.

Днем будет +5...+10.

В ночь на субботу снова похолодает до -2...+3 градусов. В прогнозе небольшой дождь с мокрым снегом в большинстве районов.

На Руси подмечали: теплое начало мая сулит холода в конце месяца, и наоборот.