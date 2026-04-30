1 мая в Пензенской области снова обещают дождь

Общество

Печать
Max

В пятницу, 1 мая, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут -2...+3 градуса. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом.

Днем будет +5...+10.

В ночь на субботу снова похолодает до -2...+3 градусов. В прогнозе небольшой дождь с мокрым снегом в большинстве районов.

На Руси подмечали: теплое начало мая сулит холода в конце месяца, и наоборот.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!