Парад Победы в Москве пройдет без участия техники

В Москве парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет без техники, сообщается в канале МАХ Минобороны РФ.

Зрители увидят пешую колонну, состоящую из представителей высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ.

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», - рассказали в ведомстве.

По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, которые приводят федеральные СМИ, решение об усеченном параде приняли ради безопасности и минимизации террористической угрозы.

«Давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад - широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная», - добавил Песков.

По информации Минобороны РФ, во время парада продемонстрируют работу военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, в том числе несущих службу в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-Морского Флота.

Также запланирована авиационная часть, во время которой над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных авиагрупп. В конце парада летчики СУ-25 раскрасят небо в цвета триколора.

Ранее стало известно, что в Пензенской области в этом году вновь отменили шествие «Бессмертного полка». В целях безопасности акцию решено провести в онлайн-формате.