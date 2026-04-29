Парад Победы в Москве пройдет без участия техники

Общество

Печать
Max

В Москве парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет без техники, сообщается в канале МАХ Минобороны РФ.

Зрители увидят пешую колонну, состоящую из представителей высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ.

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», - рассказали в ведомстве.

По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, которые приводят федеральные СМИ, решение об усеченном параде приняли ради безопасности и минимизации террористической угрозы.

«Давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад - широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная», - добавил Песков.

По информации Минобороны РФ, во время парада продемонстрируют работу военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, в том числе несущих службу в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-Морского Флота.

Также запланирована авиационная часть, во время которой над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных авиагрупп. В конце парада летчики СУ-25 раскрасят небо в цвета триколора.

Ранее стало известно, что в Пензенской области в этом году вновь отменили шествие «Бессмертного полка». В целях безопасности акцию решено провести в онлайн-формате.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
парад победа праздник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!