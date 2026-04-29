Для пензенских призывников закупили 1 300 мобильных телефонов

Для пензенских призывников приобрели 1 300 кнопочных телефонов. По данным портала госзакупок, заказ оформил областной Дом молодежи.

Простые модели (уровень - Nokia 105 и аналоги), без сенсорных экранов, камер и возможности выходить в интернет, предназначены только для звонков и СМС.

Они поддерживают работу с 2 мини-сим-картами и стандарт связи 2G. Благодаря аккумуляторам на 800 мА·ч подзарядка не требуется в режиме ожидания до 360 часов, при активном использовании - 11 часов. В списке контактов может быть от 2 000 имен, в памяти сообщений - до 500 СМС.

На обратной стороне каждого телефона методом ультрафиолетовой печати нанесена дарственная надпись.

На закупку потрачено 2 925 000 рублей - по 2 250 за 1 аппарат.