Билайн расширил покрытие 4G в сельских районах Пензенской области

Erid: 2VfnxvioJC2

Оператор продолжает наращивать сетевую инфраструктуру в районах Пензенской области. По итогам стройки последнего квартала новые базовые станции Билайна заработали сразу в девяти малых населенных пунктах региона, обеспечив порядка 6 000 сельских жителей надежным сигналом 4G *.

Телеком-объекты компании были установлены в следующих селах, поселках и деревнях: Сяськино Белинского района, Чертково Бессоновского района, Пролетарский Земетчинского района, Кочалейка Каменского района, Алексеевка Кузнецкого района, Засурское Лунинского района, Царевщино Мокшанского района, Усть-Каремша Нижнеломовского района, Центральная Усадьба совхоза Надеждинский Сердобского района.

Теперь жители могут с большим комфортом использовать 4G Билайна для решения повседневных задач: поиска информации в интернете, оплаты квитанций через мобильные банки, дистанционной учебы, а также для развлечения - общения в социальных сетях и мессенджерах, просмотра видеоконтента и прослушивания музыки.

«Забота о клиенте - одна из ключевых ценностей для Билайна. Наша команда постоянно увеличивает покрытие 4G в сельских районах области, чтобы у жителей даже самых отдаленных уголков был доступ к скоростной сети и ее преимуществам.

Отмечу и то, что благодаря недавним запускам оценить улучшенное качество связи сегодня могут не только сами сельчане, но и любители истории, приезжающие в наш регион. Например, 4G стал надежнее на территории знаменитой Усадьбы Кнорре в селе Засурском и вблизи полуразрушенного Покровского храма в селе Усть-Каремша, который считается одним из старейших в области», - рассказал директор Пензенского отделения Билайна Антон Тайдонов.

Между тем инженеры оператора провели модернизацию существующей инфраструктуры и в Пензе.

Технические работы затронули как жилые части города (ЖК «Квартал 55») и социальные объекты (поликлиника им. Н. Н. Бурденко, торговые центры «Горизонт», «Окружной» и «Южный»), так и промышленные зоны. Как сообщают в компании, одним из главных итогов модернизации стало повышение стабильности голосовой связи.

* 4G - 4 Джи - четвертое поколение мобильной связи.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.