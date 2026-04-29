30 апреля в Пензенской области ожидается небольшой дождь

В четверг, 30 апреля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС. Регион пока остается под влиянием циклонов.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на четверг термометры покажут -3...+2 градуса. Местами прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом.

Днем воздух прогреется до +7...+12. В ночь на пятницу похолодает до -1...+4, пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах с мокрым снегом.

В старину подмечали: если в этот день солнце всходит через тучи, лето будет дождливым.