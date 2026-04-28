В Пензенской области продолжают выявлять случаи гриппа

В Пензенской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом: с 20 по 26 апреля выявили 1 416 новых случаев, что на 12,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей (1 618).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 17,9%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. В прошлом отчете показатель был ниже - 16,7%.

По официальным данным, у 20 жителей области подтвердили заражение вирусом гриппа А (против 29 неделей ранее).

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры профилактики, включая масочный режим, особенно в местах массового скопления людей.

«Тщательно мойте руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи», - посоветовали специалисты.