29 апреля погода в Пензенской области не изменится

Общество

Печать
Max

29 апреля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -1...+4 градуса, местами ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. Днем ртутные столбики поднимутся до +5...+10 градусов, осадки сохранятся. К ночи на четверг прогнозируется -2...+3.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Временами его порывы могут достигать 15-18 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием циклонов.

В старину подмечали: западный ветер 29 апреля дует к сырости, яркая радуга появляется к плохой погоде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!