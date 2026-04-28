29 апреля погода в Пензенской области не изменится

29 апреля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -1...+4 градуса, местами ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. Днем ртутные столбики поднимутся до +5...+10 градусов, осадки сохранятся. К ночи на четверг прогнозируется -2...+3.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Временами его порывы могут достигать 15-18 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием циклонов.

В старину подмечали: западный ветер 29 апреля дует к сырости, яркая радуга появляется к плохой погоде.