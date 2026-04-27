«Паровоз Победы» сделает в Пензенской области 3 остановки

Общество

Печать
Max

Ретропоезд «Паровоз Победы» отправился в 5-й тур по России. В Пензенской области он сделает 3 остановки 2 мая:

- Пенза-I - с 9:50 до 12:50;

- Асеевская - с 15:30 до 16:10;

- Кузнецк - с 17:40 до 18:20.

Во время остановок можно будет сделать фото с реконструкторами в антураже времен Великой Отечественной войны.

«Творческие коллективы создадут праздничное настроение любимыми песнями и танцами», - добавили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

В состав ретропоезда введены 11 платформ с эксклюзивными экспонатами и вагоны «Бессмертного полка». Их тянет паровоз «Лебедянка», оформленный в стилистике мая 1945 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!