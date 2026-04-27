«Паровоз Победы» сделает в Пензенской области 3 остановки

Ретропоезд «Паровоз Победы» отправился в 5-й тур по России. В Пензенской области он сделает 3 остановки 2 мая:

- Пенза-I - с 9:50 до 12:50;

- Асеевская - с 15:30 до 16:10;

- Кузнецк - с 17:40 до 18:20.

Во время остановок можно будет сделать фото с реконструкторами в антураже времен Великой Отечественной войны.

«Творческие коллективы создадут праздничное настроение любимыми песнями и танцами», - добавили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

В состав ретропоезда введены 11 платформ с эксклюзивными экспонатами и вагоны «Бессмертного полка». Их тянет паровоз «Лебедянка», оформленный в стилистике мая 1945 года.