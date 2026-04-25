Губернатор посадил деревья на общегородском субботнике

В субботу, 25 апреля, Пензенская область присоединилась к всероссийскому субботнику. Губернатор Олег Мельниченко принял участие в общегородской акции «Зеленая Пенза - 2026» - он высаживал деревья в Лугометрии.

«Общими усилиями посадили сегодня в молодом микрорайоне 127 деревьев», - рассказал глава региона в своем канале в МАХ.

25 апреля на субботник вышли 8 тысяч пензенцев, люди приходили целыми семьями.

«Лугометрия - растущий микрорайон, здесь очень много молодых пар с детьми. Радует, что они вносят свой вклад в развитие нашего города, в будущее новых поколений», - отметил Олег Мельниченко.

В том числе к трудовому десанту присоединились депутаты фракции партии «Единая Россия» Государственной Думы РФ Игорь Руденский и Дмитрий Каденков, а также председатель «Молодой Гвардии «Единой России» Антон Демидов.

«Общими усилиями всех горожан мы должны посадить в этом году в областном центре не менее пяти тысяч деревьев. Пенза всегда была самым зеленым городом. Во времена Советского Союза проводились конкурсы среди городов страны - и Пенза занимала лучшие позиции. Нужно держать этот имидж, для этого будем сажать деревья», - заявил губернатор.