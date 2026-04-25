26 апреля в Пензенской области ожидаются дождь и ветер

В Пензенской области в воскресенье, 26 апреля, ожидаются осадки и ветер до 18 м/с, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 26-е число температура опустится до 0…+5 градусов. Местами в регионе пройдет небольшой дождь. Прогнозируется ветер, порывы которого достигнут 15-18 м/с.

Утром будет облачно, около +7 градусов.

Днем синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, в некоторых районах ожидается небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что в выходные погода в регионе будет носить неустойчивый характер, а в начале предстоящей недели в Сурский край вновь придет циклонический вихрь.

