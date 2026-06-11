В Пензе проведут богослужения в честь Собора святых

Общество

В Пензе проведут богослужения в честь Собора святых
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В пятницу, 12 июня, в регионе отметят относительно молодой праздник - Собор святых Пензенской митрополии. Он появился в церковном календаре в 2021 году.

«В Собор вошли имена 21 святого. Праздничной датой было выбрано 12 июня - день рождения святителя Иннокентия Пензенского (по новому стилю).

К этой дате была написана икона «Собор святых Пензенской митрополии», которая постоянно находится в Спасском кафедральном соборе. По ее образцу были изготовлены иконы для всех пензенских храмов», - рассказали в епархии.

Накануне праздника, 11-го числа, в Спасском соборе состоится всенощное бдение, начало в 17:00. Непосредственно 12 июня там же пройдет Божественная литургия, начало в 8:00.

Все службы будет возглавлять митрополит Серафим, уточнили в Пензенской епархии.

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