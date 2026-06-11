В Пензенской области за неделю от укусов клещей пострадали 66 детей

В Пензенской области за неделю с 4 по 10 июня от укусов клещей пострадали 192 человека, в их числе 66 детей до 14 лет.

Такие данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора в пятницу, 11 июня.

Всего с начала сезона активности клещей (с 30 марта) к врачам обратились 1 169 жителей региона, к которым присосались опасные членистоногие, в их числе 381 ребенок.

На зараженность боррелиозом проверили 693 клеща, которые были сняты с людей. В 173 случаях (25%) результат оказался положительным.

Для защиты от опасных кровососов специалисты посоветовали пензенцам использовать репелленты, носить светлую одежду (на ней легко заметить клеща), брюки, рубашки с длинными рукавами, платок или шапку. Также важно устраивать взаимные осмотры.

«Если у вас есть домашние животные - обследуйте их, прежде чем впускать в дом, они тоже могут переносить клещей», - напомнили в ведомстве.