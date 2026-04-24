Упрощены требования к участникам СВО, претендующим на высокие посты

В Пензенской области упростили требования к участникам СВО, желающим занять высокие должности на государственной гражданской службе. Соответствующий законопроект утвердили на сессии регионального Заксобра в пятницу, 24 апреля.

Для замещения должностей высшей группы (руководители, их помощники или советники) квалификационные требования к стажу снизили с 4 до 3 лет; главной группы (специалисты и обеспечивающие специалисты) - с 2 лет до 1 года.

Речь идет о стаже гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки.

В 2025 году из регионального бюджета выделили почти 70 миллионов рублей на подготовку бывших или действующих участников СВО к работе в качестве высококвалифицированных, компетентных руководителей.

Предполагалось, что бойцы, прошедшие обучение, смогут трудиться в органах государственной или муниципальной власти либо в организациях, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области.

